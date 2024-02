Inter-Salernitana, si rivede uno ad Appiano Gentile! Tre assenti

Inter-Salernitana è la sfida in programma venerdì alle 21 a San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi sono scesi in campo oggi ad Appiano Gentile dove si è rivisto Sensi, assente contro la Roma. Ancora due assenti più Cuadrado

PROSSIMO INCONTRO – Inter-Salernitana è la sfida in programma venerdì alle 21 a San Siro, valevole per le venticinquesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sudata ed esaltante vittoria contro la Roma all’Olimpico, si prepara ad ospitare i campani che hanno esonerato Filippo Inzaghi chiamando al suo posto Fabio Liverani.

Inter-Salernitana, si rivede Sensi ad Appiano Gentile: tre assenti

UN RITORNO – La squadra si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove mancavano all’appello l’infortunato di lungo corso Juan Cuadrado, Francesco Acerbi infortunatosi proprio contro la Roma e Davide Frattesi che continua a lavorare a parte dopo il problema accusato prima di Inter-Juventus e spera di poter andare almeno in panchina contro i campani. Si è rivisto invece Stefano Sensi che non ha preso parte alla trasferta di Roma per via di un attacco influenzale. Contro la Salernitana in panchina dovrebbe esserci anche lui.