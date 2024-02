Frattesi, ritorno in Inter-Salernitana? Inzaghi con una speranza! – Sky

Davide Frattesi, fermatosi per infortunio nelle scorse settimane, è ancora in forse per Inter-Salernitana. Ecco quali sono le speranze di Simone Inzaghi.

RIENTRO – Dopo la sfida casalinga contro la Juventus e la trasferta a Roma, entrambe conclusesi nel migliore dei modi, per l’Inter il calendario continua a restare complicato. Venerdì prossimo, praticamente fra soli quattro giorni, si ritorna in campo per Inter-Salernitana, poi subito la squadra nerazzurra si immergerà nell’importante sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Per questo Simone Inzaghi, che rischia di non avere per entrambi prossimi match Francesco Acerbi, vuole recuperare al più presto Davide Frattesi. Il centrocampista, escluso dai convocati della partita contro la Roma, sta continuando la terapia per recuperare dall’infortunio. La grande speranza del tecnico piacentino è quella di riavere a disposizione Frattesi Inter-Salernitana almeno per la panchina. Dopo il primo allenamento di quest’oggi le intenzioni del mister nerazzurro per la sfida di campionato sembrano già essere chiare.

Fonte: Andrea Paventi – Sky Sport 24