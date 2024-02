Inter, allenamento terminato: filtrano le idee di Inzaghi pre Salernitana! – Sky

Al termine della prima seduta d’allenamento della settimana dell’Inter è possibile intuire le intenzioni di Simone Inzaghi per il match contro la Salernitana. Ecco cosa filtra.

ALLENAMENTO – Dopo un giorno di meritato riposo l’Inter è tornata quest’oggi sui campi di Appiano Gentile per il primo allenamento in preparazione della sfida contro la Salernitana. A disposizione ci sono meno giorni rispetto al solito, visto che il match di campionato sarà l’anticipo del venerdì sera. Inoltre, Simone Inzaghi non può non guardare anche prossimo e vicinissimo impegno europeo: il mercoledì successivo ci sarà l’Atletico Madrid a San Siro.

INTENZIONI – Per questo motivo, secondo quanto narrato da Andrea Paventi in collegamento con Sky Sport 24, le intenzioni dell’allenatore piacentino, che filtrano dalla seduta d’allenamento odierna, sono di utilizzare un ampio turnover per Inter-Salernitana. Ciò che è certo è che Inzaghi non avrà a disposizione Francesco Acerbi, dopo l’esito degli esami svolti questa mattina. Il nuovo lavoro sul campo di domani del gruppo nerazzurro aiuterà nell’intuire meglio le mosse tattiche per la sfida di Serie A contro la squadra del nuovo mister Liverani.