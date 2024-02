Taremi a un passo dall’Inter: previsto domani l’arrivo a Milano!

Il matrimonio fra l’Inter e Mehdi Taremi è sempre più vicino: proprio domani è previsto l’arrivo a Milano del giocatore che si sottoporrà alle visite mediche. Di seguito tutti i dettagli.

VISITE MEDICHE – La vicinanza di Mehdi Taremi all’Inter è ad un passo, anche prima del previsto. Dopo l’accordo verbale raggiunto e la notizia giunta poche ore fa sulla prenotazione delle visite mediche per l’iraniano, adesso arriva la conferma sul giorno previsto. Sarà proprio nella giornata di domani l’arrivo a Milano dell’attaccante del Porto. Il calciatore, in scadenza di contratto col club portoghese, si trasferirà all’Inter nel corso del prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra, infatti, in questi mesi ha lavorato a lungo all’affare, l’ennesimo a costo zero. Dopo lo step delle visite mediche l’accordo fra Taremi e l’Inter non solo potrà essere messo per iscritto ma anche già depositato, come permette il regolamento.

Fonte: gianlucadimarzio.com