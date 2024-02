Taremi all’Inter, visite mediche prenotate! Opzione sul contratto

Mehdi Taremi in estate sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano si trasferirà a parametro zero dal Porto dopo il primo luglio.

CI SIAMO − L’Inter ha prenotato le visite mediche per Taremi. L’attaccante dell’Iran si libererà a zero dal Porto in estate per accasarsi al club nerazzurro. Come riferisce Fabrizio Romano, l’accordo verbale è in vigore già da un mese, tanto che il club milanese nelle settimane precedenti ha comunicato al Porto l’inizio delle trattative col giocatore. Taremi firmerà un contratto fino al 2026 con un’opzione di prolungamento per un ulteriore anno.