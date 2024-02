Inter-Salernitana, Inzaghi con un cambio per reparto! Una bagarre − CdS

Meno uno a Inter-Salernitana, anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Simone Inzaghi farà turnover ma non massiccio.

POSSIBILI SCELTE − Per Inter-Salernitana sarà turnover. Simone Inzaghi, con il ritorno della Champions League, si affiderà alle sue rotazioni scientifiche per dosare le energie nerazzurre senza disperdere in grinta e qualità. Attesi praticamente cinque cambi, uno per ogni reparto. In difesa, oltre all’avvicendamento obbligato tra Acerbi e de Vrij, dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto Yann Bisseck. In mezzo, turno di riposo per Calhanoglu con uno tra Klaassen o Asllani a giocarsi una maglia da titolare. A destra, invece, riecco Dumfries. Quanto all’attacco, ci sarà sicuramente Arnautovic, con Lautaro Martinez verso la panchina.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Pavard; Dumfries, Barella, Klaassen, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua