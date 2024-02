Salernitana ospite dell’Inter, un ex out! Dubbi e un esordio − CdS

Domani Inter-Salernitana. I campani, dopo il cambio di allenatore, saranno ospiti della capolista. Liverani ha alcuni dubbi da sciogliere.

GLI AVVERSARI − Prima per Fabio Liverani sulla panchina della Salernitana e per la terza volta in carriera farà il suo debutto in una panchina proprio a San Siro contro l’Inter. Nelle due precedenti occasioni, col Genoa nel 2013 e con il Lecce nel 2019, aveva sempre perso. La Salernitana, ultima in classifica a 13 punti, ha ancora diversi dubbi di formazione da sciogliere. Mancheranno sicuramente Pirola (ex) e Gyomber e sono a fortissimo rischio anche Pierozzi e Fazio. In difesa, spazio alla coppia Boateng-Manolas. Sarà esordio per il greco ex Roma e Napoli. A centrocampo, Liverani schiererà una linea a tre con Coulibaly dal 1′. Dubbi sugli altri due, in quattro si giocano due posti: Kastanos, Basic, Maggiore e Martegani. Dovrebbe essere un 4-3-1-2 con un rifinitore dietro le punte. L’ex Candreva è il più accreditato per rivestire questo ruolo, mentre davanti si va verso la coppia Dia-Weissman.

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Coulibaly, Basic, Maggiore; Candreva; Dia, Weissman.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito