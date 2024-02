Inter low cost: formazione da 25 milioni ma occhio a 2 addii dolorosi – TS

Inter alle prese con i conti e con il calciomercato, anche quando è chiuso. In vista della prossima stagione si può già abbozzare più di una formazione. Una è quella messa in schema da Tuttosport per evidenziare l’ottimo lavoro fatto in entrata ma non senza sacrifici in uscita

FORMAZIONE LOW COST – Nella prossima stagione Simone Inzaghi potrebbe schierare un’Inter, competitiva anche in Champions League, costata appena 25 milioni di euro. Forse addirittura qualcosa in meno! Si tratta solo del costo dei cartellini, ovviamente. Aggiungendo le commissioni, necessarie per la firma dei calciatori svincolati, la cifra aumenta ma è un altro discorso. Basti pensare che l’Inter si è assicurata Marcus Thuram a parametro zero anche grazie agli 8 milioni ottenuti dal suo procuratore alla firma ma oggi l’attaccante francese sul mercato può valere dieci volte tanto. E con Thuram sono ben sei i potenziali titolari a costo zero. Gli ultimi Piotr Zielinski (Napoli) a centrocampo e Mehdi Taremi (Porto) in attacco, già prenotati per l’estate. La nuova Inter che verrà, grazie a questa base, potrà ammortizzare meglio eventuali cessioni dolore. Scontata quella di Denzel Dumfries, che non rinnoverà, ma occhio anche a Nicolò Barella, che il collega Stefano Pasquino di Tuttosport considera tra i più a rischio in estate. Di seguito la formazione dell’Inter costata all’incirca 25 milioni come da approfondimento del quotidiano di Torino (tra parentesi il costo di ogni cartellino in milioni di euro, ndr).

INTER (3-5-2): Sommer (6); Bisseck (7), de Vrij (0), Acerbi (3.5); Darmian (2.5), Zielinski (0), Calhanoglu (0), Mkhitaryan (0), F. Dimarco (5); M. Thuram (0), Taremi (0).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino