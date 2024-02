Audero perde quota, Inter cambia vice-Sommer: ecco chi è in vantaggio – TS

Audero non può definirsi protagonista nella sua prima (e unica?) stagione all’Inter nel ruolo di dodicesimo ma la colpa in un certo senso è anche di Sommer. In casa nerazzurra si pensa a un altro cambio tra i pali per migliorare nel ruolo. L’aggiornamento è del quotidiano Tuttosport

AUDERO A RISCHIO – L’Inter non si limita a pianificare la rosa della prossima stagione puntando solo su calciatori a parametro zero. Nei piani nerazzurri c’è anche un investimento tra i pali. Nel breve periodo la certezza si chiama Yann Sommer ma l’idea dell’Inter è garantirsi un dodicesimo affidabile in vista dell’impegnativo calendario della prossima stagione. In pratica un vice-Sommer in grado di dare il cambio al classe ’88 svizzero senza problemi. E si guarda in Serie A tra le occasioni. Come riportato dal collega Federico Masini sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola, continuano a salire le quotazioni del classe ’94 argentino Juan Musso, ormai in uscita dall’Atalanta (nonché in scadenza nel 2025, ndr). Il prezzo di Musso si aggira intorno ai 6.5 milioni di euro. Che è praticamente la stessa cifra che l’Inter dovrebbe versare nelle casse della Sampdoria per riscattare il classe ’97 italo-indonesiano Emil Audero, attuale dodicesimo. Finora due presenze tra Champions League e Coppa Italia, nel turnover di Inzaghi, con cinque gol subiti per il numero 77 nerazzurro. In Serie A mai utilizzato. Al momento la situazione per i pali è la seguente: Audero adesso perde quota mentre Musso è in vantaggio per diventare il nuovo vice-Sommer dell’Inter, ma ragionamenti più precisi verranno fatti nelle prossime settimane.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini