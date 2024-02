Il ballo delle punte… Di scorta: segnali da Arnautovic e Sanchez − CdS

L’Inter ha bisogno delle sue punte di scorta per dosare al meglio le energie e dare continuità ai propri risultati. Arnautovic e Sanchez attesi ad una svolta.

NUMERI − D’altronde Lautaro Martinez e Thuram non possono giocarle tutte a cento all’ora, ecco perché una grande squadra come l’Inter ha bisogno dell’apporto di tutti, anche dei suoi attaccanti di scorta: Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. In questa stagione, i due hanno giocato rispettivamente 731′ collezionando due gol e tre assist e 513′ con due gol e zero passaggi vincenti. Serve di più. Sicuramente non è facile, visto anche il poco minutaggio assegnatogli da Simone Inzaghi. E’ difficile riuscire a togliere dai giochi la coppia più bella del campionato, la Thu-La, e allo stesso tempo diventa complicato fare la differenza solo per pochi spezzoni di partita. Vale per Arnautovic, che peraltro ha bisogno di giocare per entrare fisicamente a pieno regime – vista la stazza – ma anche per Sanchez, adattato anche da trequartista da Inzaghi.

SEGNALI − Ora con il ritorno della Champions League, l’Inter dovrà contare pure sulle sue seconde linee. Sia l’austriaco che il cileno negli ultimi tempi hanno dato buoni segnali e l’ultima uscita sul campo della Roma lo ha confermato. Il quarto gol, firmato Bastoni, è stato costruito proprio dai due attaccanti di scorta con Sanchez ad allargare per Arnautovic e il secondo a firmare l’assist per il difensore. Domani toccherà a loro. Arnautovic giocherà sicuramente dal 1′ insieme a uno tra Lautaro Martinez e Thuram, mentre Sanchez aiuterà i suoi a gara in corso.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno