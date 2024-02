Luci a San Siro, le gare che contano passa da lì: l’Inter si carica − CdS

Dopo un inizio 2024 con tante trasferte, San Siro ritorna nuovamente ad illuminarsi per l’Inter. La strada per lo Scudetto e per la Champions League passa proprio per il Meazza.

A CASA − Ora San Siro può ritornare ad essere un fattore decisivo. In realtà lo è sempre quasi stato, ma ora di più. Infatti, tutte le gare che contano passeranno proprio dal catino del Meazza. In questa stagione, i tifosi nerazzurri sono usciti dalla Scala del Calcio sempre festeggiando rimanendo col cerino in mano in poche e sporadiche occasioni: due volte col Bologna tra campionato e Coppa Italia, una volta col Sassuolo nel lontano 27 settembre e una con la Real Sociedad, quando i baschi stopparono l’Inter sul pareggio nella lotta al primo posto del girone di Champions League. Ora per la Beneamata ci saranno molte più partite in casa che fuori. L’inizio 2024 è stato all’insegna della trasferta tra Riyad, Firenze e Roma. Con in mezzo la pesantissima e determinante vittoria in casa contro la Juventus. Ora ci saranno due partite di fila in casa, la prima domani con la Salernitana, e poi con l’Atletico Madrid per l’andata degli ottavi di Champions. Neanche a dirlo, previsto sold-out per entrambe le occasioni. Non solo, adesso in campionato tutti gli ultimi scontri diretti si disputeranno a San Siro: Atalanta, Napoli, Lazio, più il derby con il Milan, che solo formalmente sarà in trasferta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno