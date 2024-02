Inter-Salernitana made in Holland: conferme sui cambi di Inzaghi – TS

Inter-Salernitana con in campo una formazione rimaneggiata sembra essere più di una previsione, come confermato dagli ultimi test di Inzaghi in allenamento. Si va verso l’Inter made in Holland a San Siro. Le ultime raccolte dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola

INTER OLANDESE – Alla vigilia di Inter-Salernitana si delinea una formazione piuttosto “arancione” per Simone Inzaghi, che è pronto a schierare tutti e tre gli olandesi in rosa. Al centro della difesa Stefan de Vrij, che è in cerca di conferme per sostituire Francesco Acerbi anche in Champions League contro l’Atletico Madrid martedì. Sulla fascia destra Denzel Dumfries, che tornerà titolare al posto di Matteo Darmian dopo una lunga assenza nell’undici iniziale dell’Inter di Inzaghi, praticamente dall’Epifania. E in mezzo al campo molto probabilmente Davy Klaassen, che può fare rifiatare Henrikh Mkhitaryan, anche in virtù del fatto che Davide Frattesi verrà convocato ma senza essere rischiato dall’inizio. Come confermato dal collega Simone Togna sulle pagine del quotidiano Tuttosport, tre undicesimi nerazzurri contro la Salernitana in Serie A parleranno olandese, sebbene sia difficile vedere l’Inter in campo con la maglia arancione. Il turnover ragionato ipotizzato per Inter-Salernitana prende forma: de Vrij, Dumfries e Klaassen sono le prime tre rotazioni di Inzaghi in vista di Inter-Atletico Madrid. E non le uniche.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna