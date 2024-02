Del Piero: «Inter forte, non un caso! Ora il momento della verità»

Del Piero celebra l’Inter e quanto fatto nell’ultimo anno, trovando un’evidente crescita non solo nei risultati ma anche negli interpreti. L’ex capitano della Juventus, a Sky Sport, ipotizza una seconda parte di stagione di gloria.

TUTTO POSSIBILE – L’elogio di Alessandro Del Piero: «L’Inter è diventata una squadra forte. Nel senso: forte. Sa quando attaccare bene, sa quando deve fare gol, sa quando deve difendere, sa gestire la partita nei novanta minuti. Ha giocatori di qualità in tutti i settori, ha un centrocampo che ha raggiunto una maturità, una freschezza, una completezza nell’insieme che probabilmente non ci saremmo mai aspettati. Che Hakan Calhanoglu facesse un’ascesa così continua e prendesse in mano un po’ le redini di tutto, con questa qualità e questa intraprendenza. Davanti l’Inter ha due giocatori, pensiamo ai gol di Lautaro Martinez ma Marcus Thuram è una spina nel fianco sempre: attacca la profondità, è fisico, è forte, è altruista, si è inserito subito bene. Io la vedo coperta in tutti i settori e l’arrivo alla finale di Champions League dell’anno scorso ha dato quella consapevolezza interna. Non è un caso che sia in alto, lo sta dimostrando in campionato e ora arriva il momento della verità. Penso che anche all’Inter loro stessi sappiano di poter fare qualcosa di grande».