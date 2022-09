Inter-Roma, tutto esaurito! Spinta extra per proseguire una striscia – CdS

Inter-Roma domani avrà il tutto esaurito al Meazza. Il Corriere dello Sport dà per conclusa la vendita dei biglietti, in vista della partita che prenderà il via alle ore 18.

AL COMPLETO – In un momento dove si parla molto di nuovo stadio (da sessanta-sessantacinquemila posti, oltre diecimila Premium) la risposta del pubblico per Inter-Roma è molto netta: tutto esaurito. Significa che saranno circa settantacinquemila gli spettatori domani al Meazza, per la partita che fa riprendere la Serie A dopo la sosta. Il dato lo conferma il Corriere dello Sport, aggiungendo come sarà nutrita la presenza di tifosi giallorossi. Non solo nel settore ospiti in Terzo Anello Blu. L’Inter, contando anche la scorsa stagione, ha una striscia aperta di sette vittorie consecutive in casa in Serie A fra cui anche l’ultima con la Roma, 3-1 il 23 aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.