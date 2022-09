Asllani rientrato: in Inter-Roma atteso dal vero debutto – CdS

Asllani è atteso dal primo vero test in maglia Inter, domani contro la Roma. Il centrocampista, secondo il Corriere dello Sport, al Meazza avrà un posto nell’undici titolare.

SCELTA FATTA – È Kristjan Asllani il sostituto di Marcelo Brozovic, almeno per Inter-Roma. Questa la certezza del Corriere dello Sport, che dà per sicuro l’impiego dall’inizio per il centrocampista acquistato in estate dall’Empoli. Domani prima partita da titolare in maglia nerazzurra: dal 1′, in questa stagione, ha giocato soltanto sabato sera con l’Albania a Israele (67′). Brozovic, ieri, ha solo guardato dagli spalti l’allenamento e ne avrà per un mese: Asllani aumenterà così il suo minutaggio, finora fermo a mezz’ora in appena tre presenze.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.