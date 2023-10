Inter-Roma 0-0 al 45′, la traversa frena il dominio nerazzurro

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Roma, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Totale dominio dell’Inter in questo primo tempo sul piano del gioco, con diverse occasioni per i nerazzurri. A partire dal minuto 6, con Hakan Calhanoglu che fa partire un siluro dalla distanza, bloccato soltanto dalla traversa. I nerazzurri controllano e al 15′ è Denzel Dumfries a seminare il panico sulla destra: palla in mezzo per Thuram che di testa non ci arriva, ma poi la tocca con il sinistro e soltanto un grande intervento di piede di Rui Patricio evita l’1-0. Niente Roma in campo, con l’Inter che continua a dominare, senza però riuscire a trovare occasioni che possano aprire il risultato. Squadre che vanno così all’intervallo sul punteggio di 0-0.

INTER-ROMA 0-0