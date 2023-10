Real Sociedad, vittoria negata in campionato: gol subito nel finale!

Solo un punto in campionato per la Real Sociedad, avversaria dell’Inter in Champions League. Prima va sotto, poi la riapre ma alla fine subisce la rete. Ecco cos’è accaduto nella sfida di LaLiga.

VITTORIA – Rayo Vallecano-Real Sociedad, sfida valevole per l’undicesima giornata de LaLiga, termina 2-2. La squadra spagnola di San Sebastián, una delle avversarie dell’Inter in Champions League, riesce a riprendere in mano la sfida di campionato. I padroni di casa passano in vantaggio al 31′, con un gol messo a segno dal difensore Abdul Mumin. Dopo solo dieci minuti, poco prima dell’intervallo, la Real Sociedad pareggia subito i conti. Mikel Oyarzabal al 41′ realizza il gol dell’1-1. Ed è sempre il numero 10 spagnolo a partire dal dischetto e a trasformare in gol il rigore assegnato dall’arbitro al 66′. Niente da fare per la Real Sociedad: il risultato cambia ancora e in favore del Rayo Vallecano. Al 90+2′ Bebé si prende il merito del gol e del punto strappato agli avversari sul finale del match.