Bastoni al 45′: «Ci dà molta carica sentire San Siro così. 11 tiri? Dobbiamo far gol»

Alessandro Bastoni è stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Inter-Roma, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 0-0.

INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Alessandro Bastoni dopo il primo tempo di Inter-Roma, valida per la decima giornata del campionato di Serie A. «Com’è giocare in quest’atmosfera qua? Non è facile sicuramente, però ci dà molta carica sentire San Siro così. Lo abbiamo già provato anche in praticamente tutte le partite che giochiamo in casa perché il nostro pubblico è sempre veramente fantastico. Undici tiri a zero ma non abbiamo ancora segnato. Quindi dobbiamo andare avanti così e cercare di far gol».