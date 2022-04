Inter-Roma, due rientrano dal 1′! Inzaghi, ancora un dubbio in difesa – Sky

Inter-Roma è la sfida che andrà in scena domani alle 18.00 in un San Siro praticamente sold-out. Secondo le ultime di Andrea Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Inzaghi deve ancora sciogliere un dubbio in difesa. Due rientri dal 1′

DUBBIO – Inter-Roma è una sfida delicatissima sia per i nerazzurri, in lotta per lo scudetto che per i giallorossi, in piena corsa per un posto in Europa. Secondo quanto raccolto da Andrea Paventi, non è scontata la presenza dal 1′ di Alessandro Bastoni: «L’allenamento dell’Inter è in corso adesso, ci sono tanti nomi a cui fa riferimento Simone Inzaghi in questa seduta tattica. Io mi aspetto un’Inter fatta grosso modo dei titolari: rientrano Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, conferma per Lautaro Martinez. Poi vediamo in difesa dove potrebbero giocare i titolari ma durante la seduta è stato molto sollecitato anche Federico Dimarco. Bastoni sta bene e dovrebbe esserci, ma dopo l’allenamento odierno e soprattutto il risveglio muscolare di domani Inzaghi prenderà la decisione definitiva. Sulla corsia sinistra Ivan Perisic è in vantaggio su Robin Gosens: il tedesco fa gol ma il croato è quello che fa più cross vincenti dopo Maicon».