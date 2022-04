Inter-Roma, Mourinho senza Zaniolo: scelte fatte! Conferma in mezzo – Sky

Inter-Roma, sfida in programma domani alle 18.00 a San Siro e valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, metterà di fronte due squadre particolarmente in forma e motivate. Mourinho, orfano di Zaniolo, ha pochi dubbi di formazione. Di seguito quanto raccolto da Angelo Mangiante, intervenuto su Sky Sport 24

UNDICI RICONOSCIBILE – Inter-Roma è una delle tante tappe fondamentali sia in ottica scudetto che in ottica Europa. José Mourinho sarà orfano di Nicolò Zaniolo, squalificato ma le idee sono comunque ben chiare: «Si va verso un undici molto riconoscibile nel momento in cui non c’è Zaniolo che tra l’altro ha avuto un problema fisico, risolvibile per il Leicester. La Roma non prende gol su azione da 7 partite, dunque si va verso la conferma del trio difensivo formato da Smalling, Mancini e Ibanez. Il difensore inglese si occuperà di Dzeko. A centrocampo c’è la conferma di Oliveira accanto a Cristante con Zalewski e Karsdorp. Poi il terzetto davanti con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham», questo quanto dichiarata dall’inviato di Sky Sport, Angelo Mangiante.