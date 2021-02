Inter, riposo post-derby finito: da oggi via all’operazione Genoa

Antonio Conte Inter

L’Inter ha goduto di due giorni di riposo dopo la strepitosa vittoria per 0-3 nel derby. Oggi Conte torna a dirigere l’allenamento, con l’avvio della preparazione al match di domenica pomeriggio contro il Genoa.

INTER-GENOA, -4 – Antonio Conte ha dato ben due giorni di riposo all’Inter. Una rarità, dovuta al fatto che i nerazzurri non hanno più impegni con le coppe europee. Dopo il derby vinto 0-3 contro il Milan oltre quarantotto ore di riposo per la squadra, che si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per il primo allenamento della settimana. C’è da cominciare l’avvicinamento a Inter-Genoa, il prossimo impegno. Anche questa partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, si giocherà domenica alle ore 15 (vedi articolo). Fra chi spera di aumentare i carichi c’è Arturo Vidal, tornato tre giorni fa anche se per pochi minuti. Anche lui è pienamente recuperato, e ieri nonostante il giorno libero si è presentato alla Pinetina per una seduta extra: con lui, come mostrato su Instagram, anche Javier Zanetti.