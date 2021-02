Serie A, la classifica aggiornata dopo la 23ª giornata: Inter, dopo il +4 c’è il +8



La ventitreesima giornata di Serie A si chiude con Juventus-Crotone 3-0 (vedi articolo): questo fa sì che, in classifica, la Juventus si riprenda il terzo posto a -8 dall’Inter e con una partita in meno. I nerazzurri, come noto, ora sono in testa con un bel +4 sul Milan e lo scontro diretto a favore.

Fiorentina-Spezia 3-0 48’ Vlahovic, 64’ Castrovilli, 82’ Eysseric

Cagliari-Torino 0-1 76’ Bremer

Lazio-Sampdoria 1-0 24′ Luis Alberto

Genoa-Verona 2-2 17′ Ilic (V), 48′ Shomurodov, 61′ Faraoni (V), 94′ Badelj

Sassuolo-Bologna 1-1 17′ Soriano (B), 52′ Caputo

Parma-Udinese 2-2 3′ Cornelius, 32′ rig. Kucka, 64′ Okaka (U), 80′ Nuytinck (U)

Milan-Inter 0-3 5′, 57′ Lautaro Martinez, 66′ Lukaku

Atalanta-Napoli 4-2 52′ D. Zapata, 58′ Zielinski (N), 64′ Gosens, 71′ Muriel, 76′ aut. Gosens (N), 79′ Romero

Benevento-Roma 0-0

Juventus-Crotone 3-0 38′, 45′ +1 Cristiano Ronaldo, 66′ McKennie

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 49

Juventus 45 *

Roma 44

Atalanta 43

Lazio 43

Napoli 40 *

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Bologna 25

Udinese 25

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 14

Crotone 12

* una partita in meno

PROSSIMO TURNO

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE A

Torino-Sassuolo venerdì 26 febbraio ore 20.45

Spezia-Parma sabato 27 febbraio ore 15

Bologna-Lazio sabato 27 febbraio ore 18

Verona-Juventus sabato 27 febbraio ore 20.45

Sampdoria-Atalanta domenica 28 febbraio ore 12.30

Crotone-Cagliari domenica 28 febbraio ore 15

Inter-Genoa domenica 28 febbraio ore 15

Udinese-Fiorentina domenica 28 febbraio ore 15

Napoli-Benevento domenica 28 febbraio ore 18

Roma-Milan domenica 28 febbraio ore 20.45