VIDEO AMARCORD – Cambiasso al volo decide il 2-1 Inter al Chelsea

Esteban Cambiasso (Photo credit should read CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 febbraio 2010. All’andata degli ottavi di Champions League, Milito e Cambiasso decidono la vittoria contro il Chelsea.

MENTALITÀ – Il 24 febbraio 2010 l’Inter inizia la fase a eliminazione diretta che si chiuderà con la vittoria della Champions League 2009-2010. Una sfida molto attesa in casa nerazzurra, che vuole vendicare l’eliminazione dell’anno precedente contro il Manchester United. Stavolta José Mourinho prepara benissimo la partita contro il Chelsea, sua ex squadra. E al 3′ i tifosi nerazzurri possono già esultare. Diego Milito scherza John Terry in area, rientrando sul destro e battendo Petr Cech sul primo palo. I Blues reagiscono con vigore, e si presentano spesso dalle parti di Julio Cesar. Ma riescono a passare solo nel secondo tempo, con un bel destro a fil di palo di Salomon Kalou da fuori area. Il pareggio inglese arriva al 55′, ma l’Inter si riprende subito. Due minuti dopo, Esteban Cambiasso batte a rete da fuori area, ma il pallone viene respinto, impennandosi. La palla scende al limite dell’area, dove si ripresenta subito Cambiasso, che trova il sinistro al volo che vale il 2-1. L’andata va così ai nerazzurri, che potranno difendere la vittoria a Stamford Bridge nel ritorno. Nel video YouTube di “Master Football TV” riviviamo la vittoria dell’Inter: