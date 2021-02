Musso, l’Inter si allontana: la Roma si muove, l’Udinese va sul rimpiazzo – SI

Juan Musso Udinese

Musso dell’Udinese nelle ultime settimane è stato più volte accostato all’Inter. Il portiere argentino, però, si sta sempre più avvicinando alla Roma: Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, parla di trattativa avanzata coi giallorossi.

IN USCITA – Per Juan Musso l’opzione Inter, col passare delle settimane, sfuma sempre più. Secondo Sportitalia il portiere argentino si trasferirà a fine stagione alla Roma. Il giornalista Michele Criscitiello afferma come i contatti fra le parti siano già cominciati, e proprio in questo periodo si stiano intensificando. Non è ancora il momento per la fumata bianca, ma la Roma ha ormai preso un buon vantaggio nei confronti dell’Inter. L’Udinese, in aggiunta, sta già cercando un’alternativa a Musso: punta sempre il mercato argentino.