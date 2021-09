Inter-Real Madrid, la Champions League chiama: da oggi voltare pagina

Inter-Real Madrid apre la Champions League dei nerazzurri (non il Gruppo D: Sheriff-Shakhtar Donetsk si gioca in anticipo). Alle 21 il Meazza torna a ospitare il pubblico per una gara europea dopo quasi due anni: c’è da tirare una linea rispetto al passato.

CAPITOLO NUOVO – Inter-Real Madrid dev’essere l’inizio di una nuova era in Champions League per i nerazzurri. Le scorse tre stagioni hanno visto, di fatto, una breve comparsa: sei partite all’anno, poche vittorie, tante delusioni e l’eliminazione sempre all’ultima giornata in casa. Ora si cambia, e non solo perché il turno conclusivo sarà in trasferta. L’ultimo posto del 2020-2021 è un’onta che va lavata subito, e il sorteggio ha dato due possibilità di rivincita su tre: proprio il Real Madrid e lo Shakhtar Donetsk. Certo, servirà un’Inter più concreta di Genova (e che non prenda gol a ogni tiro in porta…), ma questa dev’essere la stagione del rilancio europeo. Anche per far festeggiare i quarantamila che riporteranno il Meazza al tutto esuarito (col 50% di capienza).

DEFINITA O QUASI – La formazione di Simone Inzaghi per Inter-Real Madrid ruota attorno a un nome: Alessandro Bastoni. L’allenamento di ieri sembra aver dato indicazioni confortanti, la rifinitura di oggi darà l’OK alla sua convocazione o meno. C’è però fiducia per riformare il tris difensivo classico, un grande vantaggio vista la facilità con cui i blancos arrivano in porta. Poi i sudamericani, finalmente non più stanchi (in primis Lautaro Martinez), e infine occhio alla possibile sorpresa Denzel Dumfries. Nel Real Madrid Carlo Ancelotti ha (quasi) la formazione fatta, con David Alaba di rientro in mezzo o a sinistra (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Real Madrid: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).