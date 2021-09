Inter-Real Madrid, Calhanoglu favorito su Vidal. Darmian più di Dumfries – CdS

Inter-Real Madrid, unico indisponibile Stefano Sensi. Secondo il Corriere dello Sport, rispetto la formazione vista contro la Sampdoria, la novità dovrebbe essere Alessandro Bastoni. Calhanoglu in vantaggio su Arturo Vidal.

LA PROBABILE – Inter-Real Madrid, recuperato Alessandro Bastoni, dovrebbe essere lui, secondo il quotidiano romano, l’unica differenza rispetto la formazione titolare vista contro la Sampdoria. A centrocampo la tentazione è Arturo Vidal, ma Hakan Calhanoglu parte in vantaggio rispetto il cileno, così come Darmian a destra a discapito di Dumfries (rischioso farlo esordire contro il Real Madrid). Anche Ivan Perisic in vantaggio a sinistra rispetto Dimarco. In attacco, infine, Lautaro Martinez farà coppia con Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.