Barella-Inter, entro fine settimana l’appuntamento per il rinnovo – CdS

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entro fine settimana l’Inter incontrerà l’entourage di Nicolò Barella per discutere del rinnovo di contratto.

RINNOVO – Archiviata la situazione rinnovo Lautaro Martinez, l’Inter questo fine settimana comincerà a dialogare con Alessandro Beltrami, entourage di Nicolò Barella, in vista del nuovo contratto. C’è già stata, nei giorni scorsi, una chiamata per fissare in tempi brevi l’appuntamento. Entrambe le parti concordano sul fatto che il centrocampista meriti un adeguamento di contratto, promesso da tempo, rispetto ai 2,5 milioni attuali. Marotta e Ausilio vogliono fare di Barella una colonna della squadra e non pensano di cedere lui, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti