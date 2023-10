Inter, il punto della situazione sugli infortunati in vista del Torino − TS

L’Inter, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, tornerà in campo contro il Torino: questo il punto della situazione per gli infortunati e per chi è rimasto ad Appiano Gentile.

PUNTO DELLA SITUAZIONE − L’Inter, al rientro dalla sosta, affronterà il Torino in trasferta. Tuttosport ha questa mattina fatto perciò il punto della situazione su chi è rimasto ad Appiano Gentile per smaltire al meglio gli infortuni e recuperare una buona forma fisica. Juan Cuadrado è il primo nome della lista: si sta allenando in palestra e sul campo, procedendo verso una migliore ripresa dopo l’infiammazione al tendine che lo aveva tenuto fuori. Buon lavoro anche per Stefano Sensi che appare recuperato e si allena in gruppo. Per Marko Arnautovic continuano, come da programma, le terapie previste.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini