Inter, preoccupa Bastoni in vista della Juventus! Due speranze – Sky

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove ha dato inizio ai lavori in vista della sfida alla Juventus. Inzaghi, in attesa di ritrovare tutti i Nazionali, spera di poter recuperare Cuadrado e attende con ansia la diagnosi sull’infortunio subito da Bastoni in Nazionale. Di seguito le ultime di Paventi su Sky Sport

ATTESA – L’Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile, seppur a ranghi ridottissimi. Il tecnico nerazzurro attende notizie da Alessandro Bastoni, le cui condizioni preoccupano in vista della sfida al vertice con la Juventus: «Oggi sono ripresi i lavori ad Appiano Gentile, dove preoccupano le condizioni di Bastoni. Gli esami di domani ci diranno di più, soprattutto in vista della Juventus».

SPERANZE – Nel frattempo l’Inter e Inzaghi sperano nel recupero di Juan Cuadrado: «Mkhitaryan è rimasto ad Appiano, Cuadrado spera di recuperare per rimettersi a disposizione di Inzaghi. Il centrocampo dell’Inter è importante e con tanti ricambi, il fulcro è Calhanoglu e si spera che gli impegni della Turchia lo restituiscano in buona forma perché naturalmente a Torino giocherà titolare in quella che è una prova scudetto nonché un modo per pesare il valore dell’avversario».