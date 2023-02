Inter-Porto, modulo offensivo per Conceicao e dentro due ‘inattesi’ big!

È il giorno di Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Conceicao fa molta pretattica non dando molte indicazioni in merito all’undici titolare. Occhio però alle sorprese

ULTIME − A San Siro è serata di gala, c’è Inter-Porto. Sergio Conceicao (vedi articolo) sta pensando all’undici da mandare in campo per l’andata degli ottavi di Champions League. I dubbi della vigilia riguardavano in particolare gli acciaccati Galeno, Uribe e Otavio. Tre big, su cui però lo stesso tecnico lusitano ha fatto tanta pretattica. Come riferiscono i colleghi di Prime Video, Conceicao dovrebbe partire con un sorprendente e offensivo 4-3-3. In campo sia Galeno come esterno d’attacco che Uribe in mezzo al campo.