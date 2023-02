Alciato: «Inter-Porto? Serve serenità! Dzeko e Lukaku, esempi in rifinitura»

Alciato si è espresso prima di Inter-Porto parlando di equilibrio e serenità, due elementi che serviranno ai nerazzurri per superare l’ostacolo in Champions League. Lukaku e Dzeko lo hanno dimostrato ieri ad Appiano Gentile

DUE PRECETTI − Alessandro Alciato, inviato Prime Video, ha presentato Inter-Porto individuando due elementi che i nerazzurri dovranno avere: «Acerbi anche a parole ha spiegato il momento dell’Inter attuale e complessivo. Si era partito con qualche dubbio, ma poi le certezze sono diventate sempre più solide. Ha parlato di equilibrio e servirà tanto ai nerazzurri. Ma io aggiungo anche serenità per quello visto in allenamento. Dzeko e Lukaku in ballottaggio fino all’ultimo, ma durante la rifinitura hanno lavorato e convissuto da amici. Questa è l’atmosfera che bisogna avere in attesa di una partita così importante. Ne resterà solo uno».