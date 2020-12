Inter-Napoli 1-0, il tabellino della partita della 12ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A 2020-2021.

ACCORCIATO! – L’Inter, con una sofferenza inaccettabile in undici contro dieci, batte il Napoli e ottiene finalmente una vittoria in uno scontro diretto. Decide Romelu Lukaku su rigore, netto, con annessa espulsione di Lorenzo Insigne per proteste. Poi, nonostante la superiorità numerica, sono gli azzurri ad avere le maggiori occasioni, con Samir Handanovic prodigioso due volte e un palo di Andrea Petagna nel recupero. Tre punti fondamentali: il Milan ora è a -1 e si guadagna anche su Atalanta, Juventus e Lazio. Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (67′ Sensi), Gagliardini, Young (86′ D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro Martinez (77′ Hakimi).

In panchina: Padelli, I. Radu, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Eriksen.

Allenatore: Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (84′ Ghoulam); Zielinski (74′ Politano), Demme (84′ Elmas), Bakayoko (74′ Fabian Ruiz); Lozano, Mertens (16′ Petagna), L. Insigne.

In panchina: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Rrahmani, Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Meli – Alassio; Fourneau; VAR Calvarese; A. VAR Del Giovane)

Gol: 73′ rig. Lukaku

Espulso: L. Insigne (N) al 71′ per proteste

Ammoniti: Brozovic, Lukaku, Skriniar, D’Ambrosio, Handanovic (I), Bakayoko, Ospina, Lozano (N)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST