Pagelle Inter-Napoli: Darmian essenziale, super Handanovic. Lukaku 1-0

Inter-Napoli-Diretta-Pagelle

Pagelle Inter-Napoli: Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in attacco (qui le formazioni ufficiali). I nerazzurri vincono di misura con una grande prestazione di Darmian. Spicca Handanovic; Lukaku decisivo. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 7: Impegnato in pochissime occasioni nel primo tempo. Due parate mostruose nel secondo tempo decidono la partita.

SKRINIAR 6,5: Concentrato in difesa. Esce bene e imposta con buon tempismo; rischia nel finale, ma tiene.

DE VRIJ 6: Chiude bene prima su Mertens e poi su Petagna. Sbaglia poco ed è concreto, ma senza eccellere.

BASTONI 6: A volte è un po’ impreciso in copertura, ma non riesce a fare la differenza questa sera in impostazione.

Pagelle Inter-Napoli, il centrocampo: Darmian decisivo a destra

DARMIAN 7: Più difesa che attacco. Si abbassa bene, concedendo poco. Ordinato e conquista il rigore decisivo.

BARELLA 6,5: Moto perpetuo e anima del centrocampo di Conte. Corre senza fermarsi e cerca di far male in percussione.

BROZOVIC 5,5: Perde molti duelli in mezzo al campo, con Zielinski che lo mette in continua difficoltà. Sbaglia alcuni palloni sanguinosi.

– SENSI 6: Entra in partita con qualche errore e buona tecnica.

GAGLIARDINI 6: Si vede poco a parte un buon inserimento che non fa male al Napoli. Bene nelle marcature preventive.

YOUNG 6: E’ concentrato e si inserisce con i tempi giusti, ma non si vede praticamente mai nell’uno contro uno.

– D’AMBROSIO 6: Non convince il suo ingresso, ma aiuta nella lotta finale.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku non sbaglia

LUKAKU 6,5: Bello il duello contro Koulibaly, ma raramente riesce a sfondare. Non sbaglia il rigore decisivo.

LAUTARO MARTINEZ 6: Si divora un gol nel primo tempo che poteva indirizzare la partita. Un paio di giocate di qualità nella ripresa.

– HAKIMI 6: Impreciso in alcuni interventi. Corre nella lotta finale.

Pagelle Inter-Napoli, i voti di Conte e degli avversari: follia Insigne

CONTE 6: La sua Inter è attenta e ordinata, ma costruisce poco contro un Napoli ben organizzato. Si chiude troppo nel finale.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 5,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (Ghoulam 6); Demme 6 (Elmas SV), Bakayoko 5,5 (Fabiam Ruiz 6); Lozano 6, Zielinski 6,5 (Politano 6,5), L. Insigne 4,5; Mertens 6. Allenatore: Gattuso 6.