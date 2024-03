Inter-Napoli, ripartenza dopo la Champions League per l’Obiettivo

Inter-Napoli vale come sfida fra deluse della settimana di Champions League, dove entrambe hanno vissuto in Spagna un’amara eliminazione agli ottavi. Alle 20.45 c’è da resettare, dopo quanto successo a Madrid.

VOLTARE PAGINA – Inter-Napoli è la prima partita di un nuovo inizio. Non certo voluto, ma purtroppo necessario. L’eliminazione dalla Champions League resta un duro colpo da digerire, ma c’è da riposizionarsi sull’Obiettivo. Con la “o” maiuscola: vincere la Serie A e arrivare alla seconda stella. Obiettivo che la stessa società ha ribadito per tutta la stagione, ritenendolo come prioritario. E che ha portato a scelte anche sanguinose, come il rivedibile turnover contro la Real Sociedad tre mesi fa che ha privato l’Inter del primo posto nel girone. Quello che – forse – avrebbe permesso di avere una storia diversa in Europa. Ci sono sedici punti di vantaggio sul Milan e quindici, su trenta disponibili, da dover fare per l’aritmetica: i primi tre vanno trovati col Napoli, per ripartire.

NIENTE PIÙ CALCOLI – Non avendo più altre competizioni da giocare, per Inter-Napoli Simone Inzaghi non ha vincoli legati alla formazione. Da ora in poi possono sempre scendere in campo i migliori, al netto di condizioni rivedibili ed eventuali squalifiche. All’Inter da inizio febbraio in poi non è certo andata bene, con sei infortuni (Carlos Augusto e Marko Arnautovic lo sono tuttora) molto pesanti nell’avvicinamento alla doppia sfida con l’Atlético Madrid, ma va superato anche questo. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram, in primis, che devono a loro volta superare gli errori del Civitas Metropolitano. Nel Napoli Francesco Calzona deve valutare le condizioni di Victor Osimhen, comunque convocato. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Napoli: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.