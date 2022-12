Inter-Napoli, per Spalletti tante buone notizie: tutti i recuperati – CdS

Inter-Napoli si avvicina: sette giorni alla grande partita che farà ripartire la Serie A nel 2023. Spalletti, che ha ripreso ieri la preparazione, ha avuto tante buone notizie dal primo allenamento dopo Natale. Il Corriere dello Sport dà i recuperati.

CHI TORNA – Per Inter-Napoli squadra praticamente al completo per Luciano Spalletti. L’unico dubbio secondo il Corriere dello Sport riguarda Diego Demme, che ieri si è allenato a parte per un affaticamento muscolare (vedi articolo). Il centrocampista tuttavia non è un titolare, così come Salvatore Sirigu che ha invece recuperato e sarà il vice di Alex Meret. Tutti rientrati i reduci dai Mondiali: Kim Min-jae, Hirving Lozano, Mathias Olivera, André Frank Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. L’altra buona notizia per Spalletti è che sta facendo progressi Amir Rrahmani, in gruppo da prima di Natale. Il difensore kosovaro non gioca dal 9 ottobre, quando si è infortunato con la Cremonese, ma per Inter-Napoli sarà convocato.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini