Pruzzo: «Per l’Inter decisiva col Napoli, ma non lo sarà per lo scudetto»

Pruzzo valuta il valore di Inter-Napoli, il big match distante ormai soltanto sette giorni. A Radio Radio Mattino Sport & News, l’ex attaccante ritiene che sia la squadra di Inzaghi quella con più da perdere il 4 gennaio.

CHIAVE PER UNA – Roberto Pruzzo fa pendere la bilancia da una parte in vista di Inter-Napoli: «Può essere assolutamente decisiva questa partita. L’Inter ha perso già cinque volte su quindici, è già di per sé una situazione molto complicata. Se dovesse andarle male questo scontro diretto è fuori dal campionato: c’è poco da fare, andrebbe a una distanza di quattordici punti con squadre davanti che possono anche staccarsi. Diventa una partita decisiva: non lo sarà per lo scudetto, perché il Milan ha voglia di vincere, andare a trentasei punti e aspettare una battuta d’arresto del Napoli. Anche se ha fatto tredici vittorie e due pareggi, numeri disarmanti. Per me è decisiva per l’Inter: se perde è fuori dai giochi».