Lukaku problema principale di Inzaghi per Inter-Napoli: da recuperare – CdS

Lukaku è rientrato la settimana scorsa con gol nell’amichevole contro la Reggina: ora punta Inter-Napoli. Secondo il Corriere dello Sport l’attaccante belga è la principale situazione da risolvere per Inzaghi.

BIG MATCH DA DECIDERE – Romelu Lukaku inizierà il 2023 con Inter-Napoli, stesso avversario della sua prima volta in nerazzurro. Lì fece doppietta al San Paolo, nell’1-3 del 6 gennaio 2020. Dei sei reduci dai Mondiali per Simone Inzaghi (vedi articolo) è ritenuto dal Corriere dello Sport come il problema principale, anche più di Lautaro Martinez che pure ha avuto un rendimento non all’altezza in Qatar. Lukaku ai Mondiali è arrivato infortunato, ha recuperato per giocare contro Marocco e Croazia ma in questa partita ha sbagliato i gol che sarebbero valsi la qualificazione. Al momento, per il quotidiano romano, ha creato problemi di gioco e non segnato quanto ci si aspettava. Inter-Napoli dovrà essere una ripartenza anche per Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi