Inter-Napoli, Inzaghi cambia in difesa! Dubbio attacco – Sky

Inter-Napoli andrà in scena domani alle 20:45. Inzaghi, rispetto alla sconfitta contro l’Atletico Madrid, dovrebbe cambiare in difesa e non solo

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter si rituffa in Serie A con l’obiettivo di chiudere al più presto la questione scudetto. Contro il Napoli, ospite domenica sera a San Siro, Simone Inzaghi dovrebbe optare ad alcuni cambi di formazione rispetto all’undici schierato contro l‘Atletico Madrid. In difesa, secondo quanto riferito da Sky Sport, sale forte la candidatura di Bisseck che dovrebbe prendere il posto di Pavard, In mezzo si va verso la conferma di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Dimarco ad agire sulla corsia di sinistra. Il vero dubbio di formazione riguarda l’attacco: accanto a Lautaro Martinez dovrebbe esserci Thuram ma nelle ultime ore è salita forte la candidatura di Sanchez. Il dubbio verrà sciolto solo nella mattinata di domani.