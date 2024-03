Monza, decide ancora Maldini: 1-0 al Cagliari! Carboni in campo al 75′

Il Monza di Palladino ha ospitato all’U-Power Stadium il Cagliari di Ranieri nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, reduce dall’entusiasmante vittoria con il Genoa, ha conquistato altre tre punti importanti sempre grazie a Daniel Maldini: la partita si chiude sul risultato di 1-0

ANCORA DECISIVO – Il Monza vince ancora dopo l’entusiasmante vittoria in trasferta con l’ottimo Genoa di Gilardino. La squadra di Palladino ha ospitato il Cagliari di Ranieri, conquistando tre punti importanti grazie alla rete messa a segno da Daniel Maldini, alla sua terza rete nelle ultime quattro partite. L’attaccante figlio d’arte al 42′, con una punizione perfetta all’incrocio dei pali, ha battuto Scuffet portando in vantaggio i brianzoli. Nella seconda frazione di gioco la partita è vivace con occasioni sia per l’una che per l’altra squadra. Il Cagliari al 68′ si vede annullare la rete dell’1-1 di Lapadula. All’83’ il Monza ha la possibilità di chiudere la partita con Colombo che a tu per tu con Scuffet sbaglia tutto. La sfida si chiude dunque 1-0 per il Monza: ancora decisivo Maldini. L’interista Valentin Carboni, in prestito al Monza, ha fatto il suo ingresso in campo al 75′.