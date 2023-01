Inter-Napoli, due dubbi da sciogliere per Inzaghi. Brozovic ancora fuori – SI

È appena iniziata l’antivigilia di Inter-Napoli, che si giocherà mercoledì (dopodomani) alle 20.45. Inzaghi, come da probabile formazione data da Sportitalia, ha due dubbi in vista del big match ma non metterà Brozovic.

LE PRIME SCELTE – L’Inter è pronta a tornare in campo, nello scontro diretto col Napoli. Mercoledì al Meazza Simone Inzaghi riavrà a disposizione Henrikh Mkhitaryan, che ha recuperato dalla lombalgia (vedi articolo). Per Sportitalia l’armeno sarà titolare con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, dovrebbe quindi ripartire dalla panchina Marcelo Brozovic che non si è ancora allenato con la squadra. L’altro dubbio è in attacco: Edin Dzeko e Romelu Lukaku sono stati testati nelle ultime due amichevoli, Reggina e Sassuolo. Il rientrante Lautaro Martinez ha però voglia di essere protagonista e sta bene, quindi non è scontato che parta dalla panchina. Difesa invece definita visti i problemi di Stefan de Vrij. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli, secondo Sportitalia: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.