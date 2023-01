Mkhitaryan recuperato per Inter-Napoli! Per Inzaghi un altro rientro difficile – SI

Mkhitaryan ci sarà mercoledì in Inter-Napoli. Da Sportitalia si dà per certo il pieno recupero dell’ex Roma, che sarà quindi fra i convocati. Appare difficile per Inzaghi invece riavere un altro giocatore.

CHI TORNA E CHI NO – Henrikh Mkhitaryan ha superato la lombalgia che lo ha costretto al cambio al 48′ contro la Reggina. Come informa Sportitalia, oggi il centrocampista si è allenato in gruppo e sarà convocato per Inter-Napoli. Toccherà a Simone Inzaghi scegliere se schierarlo dal 1′ oppure no. Rispetto a Mkhitaryan invece è meno probabile la presenza di Stefan de Vrij. Toccato duro la scorsa settimana in allenamento, il difensore non è ancora rientrato a pieno regime.