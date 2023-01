Calciomercato di gennaio, oggi si parte: le date per l’Inter e le altre di Serie A

Da pochi minuti è iniziato lunedì 2 gennaio, che per la Serie A si traduce in apertura della sessione invernale di calciomercato. Ecco cosa significa per l’Inter e le altre diciannove squadre.

SI RIPARTE – Con oggi riprende ufficialmente il calciomercato in Serie A. Si apre in giornata la sessione invernale, che rimarrà in vigore fino alle 20 di martedì 31 gennaio. Possibili già nelle prossime ore i primi annunci, fra cui alcuni già definiti: Francesco Caputo all’Empoli, Devis Vasquez al Milan, Ola Solbakken alla Roma, Guillermo Ochoa alla Salernitana e Sam Lammers alla Sampdoria. Per l’Inter ancora tutto tranquillo, ma da qui a fine mese molte cose possono cambiare. Come un anno fa, quando a sorpresa arrivò Robin Gosens e successivamente la meteora Felipe Caicedo. L’apertura del calciomercato oggi fa sì che tutti i contratti subito depositati abiliteranno i giocatori per il turno di Serie A di mercoledì (vedi calendario).