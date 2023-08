Inter-Monza, allenamento concluso: un motivo sulla scelta Meazza

Poco più di ventiquattro ore a Inter-Monza e la squadra di Inzaghi si è allenata al Meazza per la rifinitura. La seduta si è appena conclusa e arriva da Sportitalia la motivazione per cui l’ha fatta a San Siro.

IL MOTIVO – Allenamento concluso pochi minuti fa al Meazza, con la rifinitura di Simone Inzaghi in vista di Inter-Monza. In collegamento dall’esterno dell’impianto di San Siro per Sportitalia, Tancredi Palmeri fa sapere che il motivo della scelta di svolgere la seduta della vigilia nello stadio è legato alla volontà di far conoscere il Meazza a chi non ci ha mai giocato “in casa”. Ossia i nuovi acquisti, fra cui Yann Sommer e Marcus Thuram che ci hanno giocato da avversari col Borussia Monchengladbach in Champions League. Fra poco l’uscita della squadra, che tornerà al Meazza domani per Inter-Monza (ore 20.45).