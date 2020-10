Inter-Milan, rigore per i rossoneri: contatto Kolarov-Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic Milan-Bologna

Episodio importante al 10′ di Inter-Milan: contatto tra Kolarov e Ibrahimovic in area di rigore con l’arbitro che indica il dischetto

MOVIOLA – Calcio di rigore al 10′ per il Milan. Intervento da dietro in ritardo di Kolarov sul piede sinistro di Ibrahimovic. L’arbitro concede il tiro dagli undici metri. Decisione corretta da parte del direttore di gara. Dal dischetto calcia sempre lo svedese, respinge Handanovic ma il rossonero ribadisce il rete per lo 0-1.