Shakhtar Donetsk, tutto facile contro l’ultima: 5-1 al Lviv

Lo Shakhtar Donetsk torna alla vittoria nel campionato ucraino. Nella quinta giornata, i futuri avversari dell’Inter in Champions League (27 ottobre alle 18.55) si liberano agilmente del Lviv fanalino di coda. Nel 5-1, doppietta per Kovalenko.

POKERISSIMO – Lo Shakhtar Donetsk torna a vincere nel campionato ucraino, dopo il pareggio nella quarta giornata contro il Desna Chernihiv. Nella gara di oggi, valida per la giornata numero cinque, gli uomini di Luis Castro affrontavano in casa il Lviv, fanalino di coda della Premier League ucraina. La squadra di Leopoli siede all’ultimo posto della classifica, con un solo punto fatto, e ben dodici reti subite, a fronte di una sola fatta. Una sfida impari tra le due compagini, e infatti lo Shakhtar Donetsk è già sul 4-0 dopo soli 18 minuti di gioco. Ad aprire le danze è Viktor Kovalenko al 4′, che poi chiude la doppietta personale al minuto diciotto. Nel mentre, arrivano il raddoppio di Marcos Antonio al 9′ e il tris di Dentinho al 16′. Al 25′ moto di orgoglio del Lviv, che accorcia con China: rimarrà il gol della bandiera. Al quinto minuto della ripresa, infatti, Solomon firma il definitivo 5-1. Sale così a -15 la differenza reti per il Lviv, mentre lo Shakhtar Donetsk sale in seconda posizione. Nel mirino dei futuri avversari dell’Inter in Champions League c’è la Dinamo Kiev, a +2.