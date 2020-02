Inter-Milan, Pioli ritrova Ibrahimovic ma non ancora del tutto: report e ultime

Inter-Milan è la sfida più attesa della ventitreesima giornata di Serie A. Pioli, che proverà a sorprendere Conte (vedi articolo), ritrova Ibrahimovic in gruppo ma solo per metà. Di seguito il report dell’allenamento odierno dei rossoneri

LAVORO PRE DERBY – Inter-Milan è l’attesissimo derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A. I rossoneri nell’allenamento odierno hanno ritrovato Zlatan Ibrahimovic: “Gruppo in palestra dove ha svolto l’attivazione muscolare ed una serie di esercizi sulla forza, prima di uscire sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi per proseguire la fase di riscaldamento con un torello nel cerchio di centrocampo. A seguire la fase tattica dell’allenamento. Alcune esercitazioni tecniche e la partitella su campo ridotto hanno chiuso il lavoro odierno. Prima parte di lavoro in gruppo per Ibrahimovic, che poi ha proseguito nel lavoro personalizzato”.

