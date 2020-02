Inter-Milan, Handanovic prova a esserci: partitella e tutore. Conte spinge!

Inter-Milan potrebbe non vedere in campo Handanovic, sul quale ancora vige la prudenza (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da “Sportmediaset.it”, il portiere e capitano nerazzurro proverà a scendere in campo al derby grazie a un tutore speciale. Di seguito i dettagli

TUTORE – Inter-Milan, Samir Handanovic sì o no? E’ questo il grande dubbio a due giorni dall’attesissimo derby della ventitreesima giornata di Serie A. Il portiere sloveno oggi farà un test decisivo sul campo, con una partitella appositamente organizzata per testate le condizioni del mignolo infortunato. Handanovic per anticipare i tempi e non saltare il derby le sta provando davvero tutte, compreso un tutore in carbonio che dovrebbe facilitare il lavoro. Antonio Conte spinge per averlo tra i convocati mentre lo staff medico è più prudente.

DUBBI E BALLOTTAGGI – Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, il grande dubbio di Conte riguarda Christian Eriksen e Matias Vecino, con il danese che secondo “Sportmediaset.it” è in vantaggio. In difesa Diego Godin è favorito su Danilo D’Ambrosio e in attacco Alexis Sanchez più di Sebastiano Esposito. Infine sulla fascia è sfida tra Victor Moses e Antonio Candreva, con l’italiano in pole position.

Fonte: sportmediaset.it