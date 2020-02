Inter-Milan, ballottaggio Eriksen-Vecino! Prudenza Handanovic: le ultime

Inter-Milan si avvicina e il tecnico nerazzurro Conte prova a sciogliere gli ultimi grandi dubbi di formazione mentre Piolo proverà a spiazzarlo (vedi articolo). In ballottaggio ci sono Eriksen e Vecino mentre su Handanovic vige ancora la prudenza (vedi articolo). Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi durante la diretta di “Sky Sport 24”

DUBBIO IN MEZZO – Inter-Milan si avvicina, ma Antonio Conte deve sciogliere l’ultimo grande dubbio di formazione: «Quelle che sono le notizie è che al netto della questione Samir Handanovic il grande dubbio di Conte è chi schierare a centrocampo tra Matias Vecino e Christian Eriksen insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Con Vecino ci sarebbero schemi più rodati, con Eriksen hai più tecnica, tocchi di classe, assist e possesso palla con maggiore qualità. C’è la possibilità che il danese parta dalla panchina perché ancora non si è inserito alla perfezione, com’è normale che sia».

PRUDENZA – Sulle condizioni di Handanovic vige ancora una certa prudenza: «Poi c’è Handanovic e la corsa contro il tempo. Qui non si sbilancia nessuno sullo sloveno, sono tutti prudenti. La cronaca ci racconta che ancora sul campo non ha provato a parare, almeno fino a ieri. Vedremo oggi. Se dovesse sentirsela di giocare ovviamente farà uno sforzo. Bisogna riflettere bene sul fatto che Conte rischia di bruciarsi un cambio in una partita così delicata».