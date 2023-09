Inter-Milan, per Pioli scelte obbligate in difesa. Ottimismo Giroud – SM

Inter e Milan si daranno battaglia nella sfida di San Siro in programma alle 18. Pioli, secondo SportMediaset, ha le scelte obbligate in difesa. Da valutare le condizioni di Giroud

EMERGENZA – Il Milan si prepara alla sfida contro l’Inter in programma sabato. Da verificare, secondo SportMediaset, le condizioni di Giroud: il francese nella giornata di ieri ha svolto un allenamento personalizzato ed oggi proverà a forzare per verificare le condizioni della caviglia. Cresce però l’ottimismo in casa rossonera per averlo a disposizione per il derby di sabato. In caso di forfait pronto Jovic. Difficile, invece, il recupero di Kalulu: a meno di sorprese quindi, vista anche l’assenza di Tomori per squalifica, al centro della difesa ci saranno Kjaer e Thiaw.