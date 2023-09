Frattesi con l’Italia convince Inzaghi? In Inter-Milan un favorito – Sky

La doppietta messa a segno ieri sera da Davide Frattesi in Italia-Ucraina accende i riflettori sul centrocampista azzurro. Inzaghi potrebbe utilizzarlo per Inter-Milan, anche se non dal 1′.

PROBABILI SCELTE – La pausa per le Nazionali ha permesso a Simone Inzaghi di osservare alcuni suoi calciatori e avere delle risposte anche in vista dell’importante sfida di sabato prossimo. Davide Frattesi è stato uno dei nerazzurri a distinguersi maggiormente, con la doppietta siglata ieri in Italia-Ucraina. Il centrocampista azzurro finora è stato utilizzato poco dall’allenatore dell’Inter, che a lui ha sempre preferito un Mkhitaryan in formissima. Frattesi, comunque, si sta inserendo gradualmente nei meccanismi di Inzaghi. Anche in Inter-Milan, secondo Andrea Paventi, l’italiano potrebbe avere una chance, ma non da titolare. L’armeno, che non è partito con la propria nazionale ed ha lavorato ad Appiano Gentile, è il favorito per il derby. Frattesi, però, potrà sicuramente trovare spazio nel corso di Inter-Milan e, perché no, partire da 1′ primo nella sfida infrasettimanale di Champions League della prossima settimana.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi